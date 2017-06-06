Пенс подтвердил приверженность союзническим обязательствам в НАТО

Вице-президент Майк Пенс заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены статье 5 Североатлантического договора. Это он подтвердил в ходе церемонии награждения в понедельник вечером Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Вашингтоне.

"Не совершайте ошибки, наша приверженность непоколебима", - сказал Пенс в понедельник вечером на церемонии награждения в отеле Ritz-Carlton. "Мы выполним свои обязательства перед нашим народом, чтобы обеспечить коллективную защиту всех наших союзников ... нападение на одного из нас является нападением на всех нас".

Заявление Пенса было сделано в тот же день, когда издание POLITICO написало о том, что команда президента Дональда Трампа пытается справиться с реакцией союзников на то, что он не подтвердил приверженность США статье 5 во время выступления 25 мая в Брюсселе. В этой статье рассматривается нападение на одно государство НАТО как нападение на все страны НАТО.

В своем выступлении Пенс также не исключил возможность будущего расширения Североатлантического союза. "Открытая дверь НАТО всегда должна оставаться такой ... НАТО так же важна сегодня, как и при ее создании почти 70 лет назад".

Высказывания Пенса имели место в тот же день, когда произошло официальное присоединение Черногории к НАТО. Вице-президент поздравил премьер-министра Черногории, которого Трамп оттолкнул во время саммита НАТО в Брюсселе. Клип этого инцидента стал известен во время зарубежной поездки Трампа в прошлом месяце. Премьер-министр Черногории Душко Маркович, со своей стороны, сравнил вступление Черногории в НАТО с приземлением на Луну 1969 году. "Позвольте мне перефразировать в этот исторический день для Черногории слова Нила Армстронга. Это небольшой шаг для Соединенных Штатов и их союзников, но это прекрасный день для Черногории", - сказал он.