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Годы "лихие", годы "святые"

Наина Иосифовна Ельцина, вдова первого президента России, представила на книжном фестивале "Красная площадь" свои мемуары. Книга названа "Личная жизнь" и, кажется, обречена стать бестселлером. Кирилл Шулика рассказывает о непростых обстоятельствах ее рождения:

Видно было, как она волновалась. Не за себя, а за нас, ибо хочет, чтобы нам понравилось. Пять лет она работала, бросала и начинала вновь. Уговаривали ее Татьяна Борисовна с Валентином Борисовичем. Автор говорит, что писала как для внуков и правнуков, чтобы они знали историю своей семьи. В советское время вымарали ее и вот надо восстанавливать буквально все.

Вот как рассказала о книге сама Ельцина в интервью "Интерфаксу":

По ее словам, работать над книгой она начала "совершенно случайно": "Все началось с рассказов о нашем времени моим внукам".

"Я пыталась восстановить свою жизнь в те годы - в 30-е, военные, послевоенные, последние годы. Да, это было сложное время, тяжелое время. Мы прошли через раскулачивание, ГУЛАГ, военные годы и послевоенное строительство. Было тяжело, конечно. Но еще тяжелее было то, что нас приучили ничего не говорить, обо всем молчать. Но вот, наконец, подошли годы, когда можно и нужно рассказать следующим поколениям о нашей жизни", - отметила Ельцина.

Наина Ельцина родилась в 1932 году и повидала на своем веку многое, однако обсуждение в Сети в связи с презентацией ее книги все равно свелось к 1990-м годам. Сама вдова Бориса Ельцина сама предложила такую интерпретацию девяностых:

По-моему, 90-е годы надо называть не лихими, а святыми и поклониться тем людям, которые жили в то сложное время, которые создавали и строили новую страну в тяжелых условиях, не потеряв в нее веру.

По словам Наины Иосифовны, Гайдар пошел на шоковую терапию, но, как и у хирургов с тяжелым больным, - а развалившаяся страна именно такой была - шоковая терапия была необходима для того, чтобы резко перейти на новый уровень​. Ельцина подчеркнула: "Я люблю свой народ, я люблю свою страну и верю, что все будет хорошо".

Эта любовь не всегда взаимна - многие в Сети раскритиковали слова про "святые годы", кто-то с просоветских позиций, а кто-то и с антипутинских.

Дмитрий Бавырин

Наина Ельцина предложила считать девяностые годы святыми, но мы дети амфетамина, Бафомета и ню-метала.

Dennis Ioffe

Поклонимся святага экономического духа чемпиону Егору Тимуровичу, спасшему всех бюджетных пансионеров а также Борису Николаевичу подарившему всему прогрессивному миру Владимира Путина.

Не все, впрочем, столь категоричны.

Илья Ершов

Наина Ельцина назвала «лихие» 90-е «святыми»
да,если сравнивать с путинскими.

Если с "канонизацией" Ельцина или Гайдара согласны далеко не все, идея считать святыми людей, которые жили в девяностые, привлекает многих.

Борис Межуев

Абсолютно согласен с Наиной Иосифовной (хотя само интервью не читал) - для тех кто не получал зарплаты, но продолжал работать на своем месте - это именно так и есть. Потом - в сытные годы - слишком часто бывало наоборот. Но те святые еще среди нас.

Кажется, примерно это Наина Ельцина и имела в виду.

Она признала, что в 1990-е годы, когда развалилась страна, жить было чрезвычайно тяжело.

"Но все-таки пытались создать новую страну, укрепить демократию, свободу слова. И это стало основой для дальнейшего развития демократии и страны", - отметила вдова Бориса Ельцина.

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