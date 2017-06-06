Тиллерсон: Трамп просил работать над восстановлением отношений с РФ

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что президент Дональд Трамп дал ему указание работать над восстановлением отношений между Вашингтоном и Москвой.

По словам госсекретаря, глава Белого дома попросил его сделать так, чтобы информация вокруг расследования о вмешательстве России в президентские выборы в США в прошлом году не помешала налаживанию контактов с Москвой. Тиллерсон не прокомментировал детали расследования, сославшись на то, что у него недостаточно информации.

Выступая на пресс-конференции в Веллингтоне, госсекретарь отметил, что в данный момент отношения между США и Россией находятся на низком уровне.

Ранее в интервью телеканалу NBC Тиллерсон заявил, что вмешательство России в выборы США "хорошо задокументировано", однако подчеркнул, что отношения с Россией необходимо вернуть на уровень, отвечающий американским национальным интересам.

В США ведется расследование о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Американские спецслужбы предполагают, что Россия могла повлиять на исход президентских выборов в пользу республиканца Дональда Трампа, посредством кибератак на сервера Демократической партии и распространения ложной информации в прессе. Кремль категорически отвергает все обвинения.