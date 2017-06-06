Россия заблокировала взнос в 11 миллионов евро в Совет Европы

Россия не будет выплачивать треть ежегодного взноса в бюджет Совета Европы, который пойдет на финансирование работы Парламентской ассамблеи (ПАСЕ). Эта сумма составляет около 11 миллионов евро. Об этом во вторник заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

Ранее о планах сократить взнос в ПАСЕ сообщила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В 2014 году Россию лишили права голоса в ПАСЕ из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины. За российскими парламентариями сохранилось лишь право присутствовать и выступать на заседаниях ассамблеи, а также работать в комитетах.

После этого Москва в знак протеста отказалась от участия в сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы. Россия наряду с Францией, Великобританией, Германией, Италией и Турцией является одним из основных плательщиков Совета Европы, ее взнос составляет около 30 миллионов евро.