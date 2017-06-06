Старший брат смертника из Манчестера вышел на свободу

Полиция освободила из-под стражи Исмаила Абеди, старшего брата смертника Салмана Абеди, устроившего взрыв в Манчестере.Исмаилу Абеди не предъявили никаких обвинений.

Полицейские задержали брата смертника сразу после взрыва по подозрению в причастности к теракту. Позднее в Ливии были задержаны отец и младший брат террориста.

На стадионе "Манчестер Арена", 22 мая, сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде произошел взрыв. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе у одного из выходов. Жертвами теракта стали 22 человека, более ста ранены. Полиция задержала 18 человек, 10 из них до сих пор остаются под стражей.

3 июня в Лондоне автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту. После этого трое злоумышленников с ножами выскочили из машины и начали нападать на прохожих. В районе рынка Боро-маркет все трое убиты полицейскими. Жертвами стали семь человек, около 50 получили ранения. По делу о теракте полиция задержала 12 человек. Позднее все они были отпущены без предъявления обвинений.