Образ врага в вышиванке

Россияне назвали главными врагами своей страны США, Украину и Германию. Причем доля респондентов, которые считают Украину самой враждебно настроенной по отношению к России страной, выросла до максимума за все время исследований и составила 50 процентов. Таковы данные последнего опроса "Левада-центра".

Лидером "вражеского списка" остаются США. Врагом их считают около 70 процентов россиян, однако этот показатель снизился за последнее время. Число респондентов, которые считают враждебными Германию, Латвию и Литву, оказалось одинаковым – 24 процента. При этом около половины граждан уверены, что Россия находится в международной изоляции, примерно столько же считают обратное. Турция, которая в 2016 году была в списке "врагов" на третьем месте, опустилась на 11-е место. Главным друзьями россияне назвали Белоруссию, Китай, Казахстан, Сирию и Индию.

Об основных причинах роста антиукраинских настроений в России рассуждает директор Аналитического центра Юрия Левады Лев Гудков:

–​ Когда мы говорим о враждебности России и Украины, мы говорим о межгосударственных отношениях или речь идет о враждебном отношении на уровне простых людей?

– В первую очередь, конечно, на уровне государственном, но постепенно это распространяется и на население. Речь идет о последствиях уже трехлетней массированной пропаганды, очень агрессивной и демагогической, которая оставляет свои следы. Путинский режим в принципе держится на образе врага, на механизмах негативной идентичности, потому что других оснований для гордости, кроме как противостояние с Западом или борьба с врагами, с "киевской хунтой", с "украинскими фашистами", в общем, нет. Это такие механизмы самоподдержания собственной гордости, значимости, достоинства и прочего. Поэтому образ врага все время необходим, он функционален. А в роли врага разные страны выступают. Если помните, лет 10 назад это были страны Балтии, которые постепенно уступали место Украине. Пики антиукраинской пропаганды были в 2008 году, во время войны России с Грузией, когда Украина не выразила готовность поддержать Россию. И особенно резко активизировалась антиукраинская пропаганда с февраля 2014 года – после Майдана, после того как Украина развернулась в сторону Европы.

В последние месяцы мы видим новое нарастание враждебности по отношению к Украине

Еще пять лет назад ничего подобного не было. Даже четыре года назад украинцы воспринимались как очень близкий народ, самые дружественные чувства мы фиксировали, так же как и украинские социологи. Но постепенно эта антиукраинская пропаганда переносится и на людей. Тем более что не все население имеет связи с Украиной, хотя очень большая часть, по нашим данным, примерно 28 процентов имеют родственников и близких друзей на Украине. Противостоять пропаганде люди не могут, и поэтому, когда телевидение заговорило о "государственном перевороте", о "приходе к власти фашистов", заговорило на языке Второй мировой войны, борьбы с фашизмом, то естественно, у людей начало меняться отношение. Действительно, очень большая часть людей поверила в то, что там распространяется русофобия, поверила в притеснение русских или даже в геноцид русских в Донбассе. И поскольку тут важно не содержание, не объективность тех или иных обвинений, а непрерывность такого долбежа, то это принимается, и что важно, принимается именно как негативная установка, которая постоянно воспроизводится. И она так или иначе действует на людей, заставляя их менять отношение к простым людям на Украине.

Эта травма сохранится надолго

​–​ Правильно ли я вас понимаю, что действия пропаганды в последние годы приводят к беспрерывному росту антиукраинских настроений в России? Или все-таки были какие-то спады, потом подъемы, может быть, какие-то события в последнее время в российско-украинских отношениях привели к тому, что число россиян, считающих Украину врагом, достигло максимума?

– Мы шесть раз в год примерно задаем одни и те же вопросы вместе с коллегами на Украине. Резкое ухудшение приходится на февраль, март, апрель 2014 года. Еще в ноябре 2013 года мы не фиксировали никакой враждебности и агрессии по отношению к Украине как государству и тем более к украинцам как народу. На протяжении 2015-го и части 2016 года сохранялось негативное отношение, и оно было очень ярко выражено. А потом, по мере замораживания конфликта и переключения на Сирию, на конфликт с Турцией, на конфронтацию с США, немножко начало восстанавливаться позитивное отношение к Украине. Сейчас, именно в последние месяцы началось опять обострение – явно идет давление и крайне агрессивное освещение того, что происходит на Украине, причем демагогия здесь перерастает и в ложь, и в клевету, в крайне искаженное описание того, что там происходит. И в последние месяцы мы видим новое нарастание враждебности по отношению к Украине.

–​ Если предположить гипотетически, что российские телеканалы вдруг резко изменят отношение к Украине, к нынешней украинской власти, как быстро изменится отношение россиян к украинцам и к Украине, на ваш взгляд?

– По опыту, если брать по аналогии с Грузией, это займет несколько лет. Но с Грузией конфликт был все-таки кратковременный, и враждебные акции по отношению к Грузии, к грузинам (если помните, были даже депортации грузин из России) продолжались недолго. А восстановление какого-то более спокойного отношения, снижение агрессии заняло несколько лет. С Украиной ситуация гораздо более тяжелая. И я боюсь, что это надолго останется. Тем более что с запозданием и почти с сопротивлением, но точно такое же враждебное отношение возникло и среди самих украинцев. Там никакой русофобии, никакой агрессии по отношению к русским не было, и только лишь в ответ на антиукраинскую пропаганду там начался рост неприязни и ненависти, враждебности по отношению к России. Поэтому тут одним выключением телевизора не обойдешься, эта травма сохранится надолго.