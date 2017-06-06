Линолеум светлых тонов и надежные петли

В Госдуме сегодня проходят слушания по вопросу так называемой "реновации". Во втором чтении законопроект хотят принять уже 9 июня. Спикер Думы Володин уже высказался:

идет атака на тех, кто реализует этот проект, идет дискредитация этого проекта, людей ЗА ДЕНЬГИ выводят на митинги. Ответственная власть ищет пути решения. А безответственные политиканы находят причины для того, чтобы проект был не реализован

В Думе также заявили, что 18 тысяч подписей из 20, поставленных под петицией против сноса домой, были "поддельными", а на слушания не пустили никого из заявителей массового митинга 14 мая.

Екатерина Винокурова

А вообще не пустить оппонентов, чтобы потом их начать заочно оскорблять и заявить, что они вообще не существуют - это исчерпывающая история про принятие данной программы.

​Kari Guggenberger

Они харкнули ( прошу прощения за фамильярности, другого слово не найду, плюнули слишком мягко ) со всей жестокостью нам в лицо, заявив, что мы не существуем. Что с нами не нужно считаться. 20 тысяч реальных подписей они решили, что не нужно считаться с нами.

Значит, берём наши плакаты от 14 мая и выходим 12 июня.

Врагов они себе много нажили

А попавшие на слушания в Думу рапортуют довольно бодро:

В общем, власти в очередной раз "не услышали" протестующих горожан, но у них своя логика - в мэрии утверждают, что подавляющее большинство жителей пятиэтажек как раз голосуют за снос. В преддверии принятия законопроекта мэрия завлекает москвичей предполагаемыми прелестями нового жилья: накануне опубликован рекламный буклет об отделке новых квартир "комфорт-класса". Новоселам обещают светлый линолеум в жилых комнатах, кафель в ванных, стальные ванны, раковины с пьедесталом, дверные ручки, упоры и "надежные петли".

Не всем "щедрость" московских властей пришлась по душе.

Sputnik&Pogrom

Что здесь можно сказать? Вот вам фото из рекламного проспекта московской мэрии про квартиры, в которые переселят жертв реновации. Это, еще раз, не настоящие фото из настоящих квартир, а реклама, то есть обман, приукрашивание, очковтирательство. Что мы видим на специальной обманной показушной фотографии? Мы видим смеситель скрытой установки, установленный открытым способом (кто не понял: вот эти вот все белые трубы должны быть в стене, а хозяин квартиры должен видеть только красивые хромированные части) <...> . Более того, мы видим один смеситель, установленный и на раковину, и на ванну - то есть если вы живете с девушкой (и тем более с женой и детьми), то нельзя, пока вы душ принимаете, чтобы домашние зашли и умылись-зубы почистили (особенно актуально, когда с утра всем на работу). Быстрый гугл показывает нам, что самые дешевые смесители стоят 500 рублей (и это в розницу, оптом, соответственно, еще дешевле) - и вот этих вот страшных 500 рублей московской мэрии жалко.

Между тем, на Прямой линии с Путиным (она грядет 15 июня) один из самых популярных потенциальных вопросов - о том, затронет ли "реновация" Петербург (и другие города). А вот в Екатеринбурге перемены, кажется, точно грядут. Пишет сайт Ура.ру:

Привести в надлежащий вид фасады домов, вдоль которых будет пролегать гостевой маршрут участников и зрителей чемпионата мира по футболу — 2018, собственникам придется за свой счет. Об этом сообщил в ходе брифинга в мэрии главный художник Екатеринбурга, начальник отдела дизайна городской среды администрации города Дмитрий Фогель.

По его словам, под действие постановления мэрии подпадают 2065 домов. Постановление касается всех элементов фасадов, включая повешенные на стены антенны и кондиционеры и, разумеется, балконы.

Впрочем, у екатеринбуржцев есть шанс сохранить свои застекленные лоджии, если решение об этом будет принято всеми собственниками дома. «Собственники жилья должны будут определить для себя: либо они во всех квартирах здания застекляют фасады, либо расстекляют, — сказал Дмитрий Фогель. — С нашей позиции, это необходимо для приведения в соответствие внешнего вида. Уж если балконы застеклены, то все и единообразно».

Речь идет о решении городских властей о приведении фасадов домов к единообразию - все лоджии в доме должны быть или застеклены (причем одинаковым образом), или же расстеклены. Сами работы про "приведению фасадов в единообразие" должны быть закончены до чемпионата мира по футболу (он уже через год).

В восторге от решения мэрии Илья Варламов

по городу уже прокатилась волна возмущения. Больше всего народ обеспокоен тем, что всё придётся ремонтировать за свой счёт.



Конечно, для России это сложная тема, потому что до сих никто не может понять, куда уходят деньги, ежемесячно собираемые Фондом капитального ремонта. В этом плане разочарование и боль екатеринбуржцев вполне объяснимы: им кажется, что их опять обманывают.



Но в целом инициатива мэрии Екатеринбурга очень полезна. Пора приучать народ к ответственности за частную собственность и за внешний вид родного города. К сожалению, эта программа коснётся не всех домов, а только тех, которые могут увидеть болельщики ЧМ-2018 и чиновники ФИФА – в основном в центре города и рядом со стадионом. Надеюсь, это только начало!