Саудиты против Катара. Эфир в 19:05

Приведет ли конфликт восьми стран с эмиратом Катар к росту цен на нефть? Возникает ли новый очаг войны на Ближнем Востоке. Является ли Катар спонсором терроризма? Связаны ли визит Дональда Трампа в Эр Риад и нажим Саудовской Аравии на эмира Хамада бин Халифа Аль Тани? Кризис обсуждают Сергей Данилочкин, Александр Шумилин, Андрей Остальский...
Ведет передачу Михаил Соколов.
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