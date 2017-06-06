Саудиты против Катара. Эфир в 19:05

Приведет ли конфликт восьми стран с эмиратом Катар к росту цен на нефть? Возникает ли новый очаг войны на Ближнем Востоке. Является ли Катар спонсором терроризма? Связаны ли визит Дональда Трампа в Эр Риад и нажим Саудовской Аравии на эмира Хамада бин Халифа Аль Тани? Кризис обсуждают Сергей Данилочкин, Александр Шумилин, Андрей Остальский...

Ведет передачу Михаил Соколов.