В Красноярске прошли обыски у сторонников Вячеслава Мальцева

Во вторник утром в Красноярске прошли обыски у трех сторонников оппозиционера Вячеслава Мальцева. По пути на работу активисты движения "Артподготовка" Сергей Зинов, Александр Зайцев и Оксана Походун были остановлены сотрудниками управления ФСБ по Красноярскому краю. Им предъявили постановление Центрального районного суда на обыск в рамках оперативной работы, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Вместе с сотрудниками ФСБ приехали понятые и бойцы спецназа в масках. В квартирах активистов были проведены обыски и допросы, изъяты компьютеры, фотоаппараты, телефоны. По словам Сергея Зинова, протокол обыска на руки не выдали никому. Когда активисты приехали за ним в УФСБ, сотрудники ведомства провели новые допросы. Сергей Зинов сообщает, что его пытались склонить к сотрудничеству и заставить информировать ФСБ об активистах, которых можно было бы арестовать "для галочки".

Зинову и Зайцеву обвинение предъявлено не было, но их оповестили, что на Оксану Походун заведено дело по статье о возбуждении ненависти. По версии следствия, активистка в марте-апреле 2017 года перепостила в сети ВКонтакте изображения экстремистского содержания. Зинов утверждает, что эти изображения полностью совпадают с теми, за репост которых полгода назад был приговорен к штрафу активист красноярского отделения ПАРНАС Евгений Бахотский.

О попытках воздействия на красноярских сторонников оппозиционера Вячеслава Мальцева сообщалось и ранее. Так, во время регулярных "прогулок" неизвестные забрасывали их яйцами с зеленкой. За день до митинга против строительства храма в центре Красноярска, организаторам порезали колеса и залили краской автомобили. Эти же активисты "Артподготовки" стали соорганизаторами предстоящего митинга против коррупции 12 июня.