Путин предложил ввести присягу для получения гражданства России

Президент России Владимир Путин предложил ввести присягу для тех, кто получает российское гражданство.

"Можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает своё намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать её законы, традиции, уважать эти традиции, историю", – ​заявил Путин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Президент также допустил введение неких "юридических последствий" за нарушение присяги.

Володин в ответ пообещал, что в дальнейшем он предложит президенту текст "клятвы на верность" России.