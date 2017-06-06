Путин предложил ввести присягу для получения гражданства России

Президент России Владимир Путин предложил ввести присягу для тех, кто получает российское гражданство.
"Можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает своё намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать её законы, традиции, уважать эти традиции, историю", – заявил Путин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Президент также допустил введение неких "юридических последствий" за нарушение присяги.
Володин в ответ пообещал, что в дальнейшем он предложит президенту текст "клятвы на верность" России.
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