Су-27 перехватил бомбардировщик США на Балтике - Минобороны РФ

Россия объявила, что её истребитель перехватил бомбардировщик США, который пролетел вблизи границы над Балтийским морем. В заявлении Министерства обороны говорится, что Су-27 был направлен в район утром 6 июня после того, как российские радары обнаружили самолет, пролетавший вдоль границы над международными водами Балтийского моря. Военное ведомство сообщает, что российский истребитель определил самолет США как стратегический бомбардировщик Б-52 и сопровождал его, пока он не сменил курс в сторону от российской границы.

Этот инцидент произошел в то время, когда отношения между Москвой и Западом опустились до минимума невиданного со времен холодной войны в связи с аннексией Россией Крыма в 2014 году и поддежкой сепаратистов на востоке Украины, а также из-за других причин.

В мае американские военные перехватили два российских бомбардировщика Ту-95, способных нести ядерное оружие, двигавшихся в сопровождении двух истребителей у побережья Аляски. В сентябре российский самолет пролетел вблизи самолета-наблюдателя ВМС США и совершил над Черным морем то, что американские чиновники назвали "небезопасным перехватом".