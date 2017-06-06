218 лет "нашему всему"

Сегодня день рождения Пушкина - Александру Сергеевичу 218 лет.

Пушкина поздравляют, например, жители Киева:

Инна Булкина

Сегодня день рожденья у кормильца!

...

Долго ль мне гулять на свете

То в коляске, то верхом,

То в кибитке, то в карете,

То в телеге, то пешком?

Не в наследственной берлоге,

Не средь отческих могил,

На большой мне, знать, дороге

Умереть господь судил

Vika Fedorina

Ex ungue leonem



Недавно я стихами как-то свистнул

И выдал их без подписи моей;

Журнальный шут о них статейку тиснул,

Без подписи ж пустив ее, злодей.

Но что ж? Ни мне, ни площадному шуту

Не удалось прикрыть своих проказ:

Он по когтям узнал меня в минуту,

Я по ушам узнал его как раз.

В твиттере под соответствующими хештэгами - более классические цитаты.

Вспоминают и такое:

В Петербурге устроили косплей фильма "Бакенбарды":

А в твиттере появились хулиганские стикеры.

Вспомнили Пушкина и в Молдавии (где он провел несколько лет в начале 1820-х).

Oleg Kashin

На просьбы журналистов прочитать стихотворение поэта, президент Молдавии Игорь Додон сказал: "Все знают стихотворения Пушкина". "Я помню чудное мгновенье...", наверное, знают все. Есть у него и про царя Додона стихотворение. Не буду я читать сегодня перед камерами".

Стихотворение (точнее сказать, сказка) про царя Дадона и вправду специфическое - от "царствуй лежа на боку" до "охнул раз - и умер он".

"Спутник и Погром" вполне предсказуемо цитирует "Клеветникам России":

Пушкин отвечает на очередное выступление сенатора Маккейна, потребовавшего выслать контингент НАТО на помощь Киеву (вот, вы только что поняли, почему классика называется «классикой»).

И уж, конечно, не обошлось без апелляций к Пушкину в Крыму.

Sergey Markov

Сегодня День русского языка, в день рождения Пушкина, великого русского поэта. В этой связи вчера в Крыму открылся фестиваль Великое русское слово. И главным его героем была спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. А кому досталось больше всего аплодисментов на набережной Ялты, да и в зале - лидеры ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницкий. Потому что проблема русского языка - не культурная и не филологическая, а политическая.

В общем, раньше были литературоведы в штатском, а теперь пушкинисты в камуфляже. Картину дополняет Книжный магазин Славянофил:

В серии «Русская цивилизация» переизданы труды великого русского поэта, мыслителя и публициста А.С.Пушкина (1799–1837).

В книге «Россия! встань и возвышайся!» (сост., отв. ред. О.А.Платонов. М., 2013. – 976 с.) собраны главные идеологические произведения А.С.Пушкина, выражающие духовные ценности нашего Отечества. <...> Пушкин с изумительной глубиной и точностью определил зло масонства, его ложь, предательство, бесчестность и жестокость, которые с откровенным цинизмом проповедовали творцы так называемой Великой французской революции», - отмечается в аннотации к изданию.

Глава вышеупомянутого Крыма Сергей Аксенов во вторник предложил законодательно закрепить понятие "русского мира".

По его словам, концепция Русского мира необходима в связи с тем, что агрессия Запада против него только нарастает. "Западные идеологи стремятся дискредитировать саму идею, сведя ее до уровня националистического лозунга. Наши противники пытаются представить дело так, что Россия якобы использует идею Русского мира для обоснования претензий на захват территорий, населенных русским и русскоязычным населением", - отметил он.



Но что такое "русский мир", из слов Аксенова не очень понятно.

А вот Пушкин - по-прежнему "энциклопедия русской жизни".