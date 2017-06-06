Хейли: США могут пересмотреть участие в Совете ООН по правам человека

Соединенные Штаты могут пересмотреть свое участие в Совете ООН по правам человека. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на заседании в Женеве. Дипломат считает, что Совет должен отреагировать на "хроническую антиизраильскую предвзятость". По словам Хейли, США внимательно изучают свое участие в работе Совета и видят "области, где возможны улучшения".

Открывая заседание Совета, Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн призвал положить конец, как он выразился, "оккупации Израилем палестинской территории". По мнению аль-Хусейна, этот шаг необходим для достижения мира в регионе. При этом Верховный комиссар осудил притеснения еврейского населения и "колоссальное преступление" – Холокост.

