Джихадисты убили более 150 мирных жителей в Мосуле

В Ираке боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России) убили 163 мирных жителя, которые пытались бежать из Мосула. Среди погибших есть дети. Об этом собщил Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн. Предполагается, что убийство произошло 1 июня.

Ранее Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил, что в районах боевых действий в старом городе и в западных районах Мосула остаются около 100 тысяч детей. В организации имеются данные об убийствах детей в западной части города.

В середине 2014 года Мосул захватили джихадисты "Исламскоого государства". Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула от боевиков началась в октябре 2016 года. В результате операции освобождена восточная часть города. Всего, по данным ООН, с начала военных действий Мосул покинула четверть довоенного населения – более 500 тысяч человек.