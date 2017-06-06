"Спаситель Сирии" госпитализирован в Петербурге

Сайт КОНТ публикует сегодня оду человеку по имени Андрей Трошев. Панегирик временами похож на пародию, но автор текста, кажется, пишет всерьез:

Когда в сентябре 2015 года сирийское правительство попросило помощи у России, никто не думал, что коренной перелом в войне против международного терроризма наступит так скоро. Однако за этим понятием «коренной перелом» скрывается подвиг российских добровольцев. Многие прославленные русские бойцы, прошедшие Афган и Чечню, отправились на защиту дальних рубежей Родины по зову сердца.

Пример героя-добровольца Андрея Трошева в данном отношении весьма показателен. Выпускник ленинградского артиллерийского училища, Трошев командовал самоходно-артиллерийской батареей в Афганистане. <...>

Отважный и честный. Разве мог он оставить раздираемую терроризмом Сирию в беде? Разве мог он сидеть сложа руки, понимая, что сирийские террористы могут через несколько лет хлынуть в Россию. Конечно нет. Герой решил отправиться добровольцем в Сирию на войну с терроризмом.

Боевой опыт Андрея Трошева и многих других русских бойцов-добровольцев и обеспечил этот коренной перелом, о котором сейчас говорят в СМИ. В песках Пальмиры российские воины связали по рукам и ногам полчища боевиков, а затем нанесли решающий удар. Уверен, сирийский народ по достоинству оценит подвиг освободителей страны от терроризма, и скоро в центре Дамаска мы увидим памятник российским бойцам-добровольцам. Наши парни это заслужили.

​На этом фото герой-доброволец запечатлен на приеме в Кремле (там он вместе с сослуживцами фотографировался и с Путиным). Автор статьи, однако, упустил пикантную подробность: Трошев (это особо не скрывается) - один из приближенных Дмитрия Уткина, известного как "Вагнер", главы так называемой "ЧВК Вагнера", которая приобрела известность в Донбассе, а затем и в Сирии. Сотни бойцов Вагнера воюют в этой стране "на земле" и, разумеется, несут потери (о боевом пути группы писало и Радио Свобода).

И надо же случиться такому совпадению - сегодня же "Фонтанка" опубликовала такую новость:

Полковник полиции в отставке с 5 млн рублей в кармане госпитализирован в одну из больниц Петербурга. Кроме денег, у обладателя высших государственных наград нашли карты и разнарядку на покупку двух десятков палаток. Находящийся в неадекватном состоянии пациент пока не контактен.

Как стало известно «Фонтанке», скорая подобрала мужчину у дома №13 по Вербной улице поздно вечером 5 июня. Мужчину доставили в приёмный покой, но, по всей видимости, представиться он оказался не способен. Медики с удивлением обнаружили у него документы на имя Андрея Трошева, пять миллионов рублей и пять тысяч долларов наличными, географические карты Сирии, расчётные листы по оружию и электронный билет на самолёт в Краснодар. Объяснений от пациента добиться не удалось. Врачи известили полицию. <...>

По информации «Фонтанки», Трошев – один из ближайших сотрудников Дмитрия Уткина, известного как Вагнер, которого журналисты называют командиром российских наемников в Сирии. Также он был замечен в совместных поездках с представителями службы безопасности миллиардера Евгения Пригожина и, вероятно, также работал на структуры контролируемой Пригожиным группы «Конкорд». Впрочем, за какие заслуги герой получил свои награды – неизвестно.

Пока нет официальных подтверждений, что госпитализированный мужчина - действительно "герой Сирии" Трошев, однако история в любом случае выглядит странно.