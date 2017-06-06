Во Франции у собора Парижской богоматери произошла стрельба

Во Франции у собора Парижской богоматери неизвестный с молотком ранил сотрудника полиции. По нападавшему открыли огонь, он ранен. Полиция рекомендовала жителям и гостям французской столицы избегать места происшествия.

О мотивах нападавшего пока ничего не известно. Не исключена версия теракта. Инцидент расследует антитеррористическая прокуратура Франции.

​Во Франции с 2015 года действует чрезвычайное положение. После серии терактов в Париже, жертвами которых стали 130 человек, в стране повышены меры безопасности.

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