В Сирии началась военная операция по освобождению Ракки

Курдо-арабская повстанческая коалиция "Сирийские демократические силы" начала операцию по освобождению города Ракки от боевиков группировки "Исламское государство" (запрещена в России).

С начала 2014 года Ракка считается главным опорным пунктом джихадистов в Сирии. В операции по освобождению города принимают участие около 30 тысяч военных. Войска международной коалиции во главе с США поддерживают наступающих с воздуха. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, сегодня в результате авиаудара погибли около 20 мирных жителей. Они пытались покинуть южные районы Ракки. Власти США пока не подтвердили эту информацию.

В мае войска сирийской оппозиции освободили город Табка в 50 километрах от Ракки. Табка находился под контролем "Исламского государства" с 2013 года. В течение прошлого года "Сирийским демократическим силам" удалось вытеснить боевиков из нескольких крупных районов на севере страны.