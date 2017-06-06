Валютные ипотечники начали голодовку в московском банке

В Москве восемь валютных ипотечников объявили бессрочную голодовку в отделении Райффайзенбанка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на координатора Всероссийского движения валютных ипотечных заемщиков Юлия Ермакова.

Заемщики требуют, чтобы их "обязательства перевели в рубли, списали все штрафы и пени и приостановили исполнительное производство в их отношении". Сотрудники банка грозятся вызвать полицию, если заемщики не покинут здание, рассказала Ермакова.

В марте 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что проблемы, с которыми сталкиваются в России валютные ипотечники, не являются форс-мажором. По его словам, при заключении договоров заемщики должны заранее просчитывать риски, в том числе связанные с изменением курса валют.