Генпрокуратура России засекретила итоги проверки "Панамского досье"

Генеральная прокуратура России не будет предавать гласности итоги проверки "Панамского досье", поскольку в документах содержатся секретные сведения. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос RNS.

Расследование, начатое Генпрокуратурой в июне 2016 года, касалось высокопоставленных сотрудников МВД, упомянутых в "Панамском досье". В апреле текущего года генпрокурор Юрий Чайка заявил, что ведомство проводит проверку изложенных в расследовании Международного консорциума журналистов-расследователей документах.

В "Панамском досье", которое было опубликовано в начале апреля прошлого года, говорится о сделках и офшорах 72 нынешних или бывших глав государств, а также высокопоставленных чиновниках, бизнесменах и деятелях культуры. В документах называлось и имя российского виолончелиста Сергея Ролдугина, друга президента России Владимира Путина. Международное расследование выявило, что до 2015 года Ролдугин владел офшорами с оборотом в несколько миллиардов долларов.

