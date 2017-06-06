Мэр Лондона призвал отменить визит Трампа в Британию из-за слов о теракте

Мэр Лондона Садик Хан призвал отменить визит президента США Дональда Трампа в Великобританию. Так Садик Хан отреагировал на слова Трампа о призывах лондонского мэра не паниковать из-за теракта.

После нападения в районе Боро-маркет вечером 3 июня Садик Хан опубликовал сообщение о том, что "лондонцы в ближайшие дни увидят на улицах повышенное присутствие полиции" и "причин для беспокойства нет". Трамп раскритиковал слова мэра британской столицы: "Семь трупов, 48 раненых в теракте, а мэр Лондона говорит, что „нет причин беспокоиться", — написал Трамп в твиттере. Представители Садика Хана отказались комментировать слова президента США, заявив . В ответ Трамп обвинил мэра Лондона в попытках найти "жалкие оправдания".

Ряд британских политиков призвали премьер-министра Терезу Мэй отозвать приглашение Трампу прибыть с визитом в Лондон. Точная дата визита до сих пор не объявлена. Известно, что встреча должна состояться до конца этого года. Тереза Мэй вступилась за Садика Хана, но отменять встречу с Трампом отказалась. По её словам, отношения с США важны для обороны и безопасности страны.

Это не первый конфликт Трампа и Хана. Мэр Лондона критиковал Трампа из-за указа о запрете на въезд для граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением. Трамп тогда заявил, что ему "вряд ли удастся поладить с Садиком Ханом".