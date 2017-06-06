В Ростове-на-Дону похищен сторонник Мальцева

В Ростове-на-Дону неизвестные, представившиеся сотрудниками полиции, похитили члена движения сторонников Вячеслава Мальцева "Артподготовка" Александра Коновалова.

Как сообщает "Открытая Россия", днем 6 июня домой к Коновалову приехали люди, и сказали, что нужно провести досмотр. После этого активиста посадили в машину и увезли якобы для дачи показаний. Где он сейчас находится, неизвестно. Участники "Артподготовки" написали заявление в отделении полиции о пропаже Коновалова.