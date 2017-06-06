В Петербурге прошли пикеты в поддержку политзаключенных

Санкт-Петербурге около 10 гражданских активистов вышли на Невский проспект с плакатами в поддержку людей, попавших за решетку за свои политические убеждения, отношение к религии или за отстаивание своей гражданской позиции. Особое внимание участники одиночных пикетов обратили на новые дела, возбужденные против людей, вышедших на мирный протест 26 марта. По мнению активистки петербургского отделения движения "Солидарность" Ольги Смирновой, в стране назревает новое "Болотное дело": ведь по "делу 26 марта" уже осуждены к реальным срокам лишения свободы трое человек, и ещё трое находятся под следствием.

Для Смирновой и ее единомышленников очевидно, что в этих делах присутствует тот же механизм фальсификаций – так же точно находятся "пострадавшие представители власти", необходимые для предъявления обвинений в насилии над ними. По мнению Смирновой, косвенным доказательством фальсификаций в "делах 26 марта" является то, что один такой "пострадавший" уже исполнял ту же самую роль на процессе одного из фигурантов "Болотного дела" - Ивана Непомнящих. Участники пикетов уверены, что таким образом в стране может появиться целая категория профессиональных фальсификаторов.

Участники пикетов заявляют, что их возмущают сами методы, какими подавляются массовые протесты, независимо от того, какие силы эти протесты организуют. Активисты потребовали не только освобождения тех, кто, по их мнению, был неправосудно осужден, но и наказания всех виновных в незаконных преследованиях граждан. Цель акции – выразить протест против очередной волны подавления гражданских протестов и призвать жителей Петербурга оказать поддержку тем, кто в последнее время стали новыми жертвами преследования со стороны российских силовых структур.​

Акция продлилась с 7 до 9 часов вечера.