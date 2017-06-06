Reuters: многие бизнесмены уезжают из России из-за закона о деофшоризации

Некоторые российские предприниматели намеренно отказываются от статуса налогового резидента из-за закона о деофшоризации. Об этом сообщает агентство Reuters на основании интервью с российскими бизнесменами, юристами и чиновниками.

По данным агентства, среди тех, кто перестали быть налоговыми резидентами России — двое бизнесменов из списка богатейших людей мира по версии журнала Forbes. Сколько всего бизнесменов прекратили платить налоги в российскую казну — точно неизвестно. Источники Reuters сообщают, что из России уехала треть крупных предпринимателей. Многие из них не доверяют российским государственным институтам, утверждает агентство.

Закон о деофшоризации был принят в 2014 году. Его инициировал президент России Владимир Путин. Он обязывает налоговых резидентов отчитываться о "контролируемых иностранных компаниях". Согласно закону, с прибыли таких предприятий нужно платить налоги.

