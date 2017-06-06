Коалиция во главе с США снова нанесла удар по сторонникам Асада в Сирии

Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудары по позициям сторонников правительства Сирии в окрестностях селения Ат-Танф. Об этом сообщается на сайте американского командования.

Авиаудар уничтожил две артиллерийских установки, одно противовоздушное орудие, а также повредил танк. Перед началом бомбардировки американские военные сделали несколько предупреждений.

В пресс-релизе командования США утверждается, что сторонники режима сирийского президента Башара Асада вошли в зону деэскалации в окрестностях селения Ат-Танф на востоке Сирии. Там американские военные тренируют вооружённую оппозицию для борьбы с группировкой "Исламское государство", деятельность которой запрещена в России.

Это уже второй удар за последние недели по позициям сил, поддерживающих Башара Асада. В конце мая самолёты коалиции разбомбили колонну сторонников сирийского правительства, направлявшихся к границе с Иорданией. По данным Пентагона, они вошли в так называемую бесконфликтную зону, не спросив при этом разрешения.