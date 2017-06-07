Сенат США изучает возможности ужесточения антироссийских санкций

Видные представители обеих партий в верхней палате Конгресса рассматривают перспективы применения новых санкций к России в ответ на многочисленные атаки российских хакеров на США и вмешательство Кремля в прошлогоднюю предвыборную кампанию. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленный источник в Сенате.

Санкции могут быть введены отдельным законодательным актом или же в качестве поправки к закону о расширении санкционного режима в отношении Ирана. Издание считает более вероятным второй сценарий, он будет внесен на рассмотрение уже в конце нынешней недели. Его поддерживают республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм и лидер Демократической фракции в Сенате Чарльз Шумер. К принятию дополнительных штрафных мер против России склоняется также заместитель председателя Международного комитета демократ Бен Кардин. Лидер большинства в Сенате Митч Макконел обозначил свою позицию по антироссийским санкциям еще до инаугурации Дональда Трампа, заявив: "Россия нам не друг".

Новый пакет санкций, пишет Politico, может быть нацелен против конкретных российских представителей либо заключаться в придании уже действующим ограничительным мерам, введенным указами Барака Обамы, силы закона, что затруднит их отмену администрацией Трампа.