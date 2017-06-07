В Хабаровске задержан координатор штаба Навального Алексей Ворсин

В Хабаровске сотрудники Центра противодействия экстремизму задержали координатора штаба Навального Алексея Ворсина. Об этом он сообщил в Фейсбуке.
Позднее активист написал о том, что его задержали на основании статьи о повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. В повестке, которую вручили Ворсину, говорилось, что в правоохранительные органы поступила информация о том, что он агитировал участвовать в несогласованной акции, намеченной на 12 июня.
При этом акция в Хабаровске была согласована с мэрией ещё 31 мая. Сам Ворсин не входит в число ее организаторов.
Накануне полицейские уже приходили к активисту и попросили проехать с ними в отделение для составления протокола. Он отказался, сославшись на отсутствие у сотрудников полиции повестки.
Наказание по статье о повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия предусматривает штраф до 300 тысяч рублей, арест до 30 суток или обязательные работы на срок до 200 часов.
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