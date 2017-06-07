Кадыров: футбольный клуб "Терек" переименован в "Ахмат"

Грозненский футбольный клуб "Терек" будет переименован в "Ахмат" в честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Об этом сообщил в своем инстаграме его сын, глава республики Рамзан Кадыров.

Футбольный клуб, названный именем человека, "спасшего чеченский народ и Россию от международного терроризма", "обязан играть в сто раз лучше, чем в предыдущие годы", написал Кадыров. В прошлом году "Терек" оказался на пятом месте по итогам чемпионата Российской футбольной премьер-лиги.

По словам Кадырова, решение принято по просьбам многих тысяч болельщиков. Однако в крупнейшем сообществе фанатов "Терека" в сети "ВКонтакте" запущена акция протестов против переименования команды. Название "Терек" клуб носил почти 60 лет.

Именем Ахмата Кадырова уже названы улица в Москве, мост в Санкт-Петербурге, одна из самых больших мечетей в Израиле, а также звезда в созвездии Льва.