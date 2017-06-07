Бывшего главу БТА банка Аблязова заочно осудили на 20 лет тюрьмы

Суд в Казахстане заочно приговорил бывшего главу БТА Банка и министра энергетики страны Мухтара Аблязова к 20 годам лишения свободы, передает "Интерфакс".

Аблязова признали виновным в растрате, легализация средств, полученных преступным путем, создание преступного сообщества и злоупотребление полномочиями. Ему также вынесли штраф и запретили работать в банковской сфере в течение трех лет.

Бывший глава банка БТА, ныне живущий за границей, является главным оппонентом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Его разыскивают правоохранительные органы Казахстана, России и Украины в связи с подозрениями в присвоении 6 миллиардов долларов США. Аблязов отвергает эти обвинения и считает их политически мотивированными.

В 2015 году французские власти приняли решение выдать Аблязова по запросу России, но через год отменили это постановление.