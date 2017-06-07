СМИ сообщили о стрельбе в столице Ирана - Тегеране

Иранские СМИ сообщают о двух отдельных инцидентах со стрельбой в иранском парламенте и храме аятоллы Хомейни в Тегеране.

Вооруженный человек открыл огонь в мавзолее Хомейни в южном Тегеране и ранил ряд людей, сообщает информационное агентство Fars.

Государственное телевидение Ирана заявило, что нападавших было четверо, включая террориста-смертника.

Информационные агентства сообщили, что, по крайней мере, один боевик стрелял внутри парламента, ранив охранника.

Законодатель Тегерана Элиас Хазрати заявил, что действовали трое нападавших, вооруженные двумя автоматами Калашникова и пистолетом. В некоторых сообщениях говорится, что в общей сложности три человека убиты.