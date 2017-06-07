Об отношении украинских тележурналистов к новым языковым квотам, установленным законодательством. Теперь на ТВ должно быть 75 процентов украинского. Как будет выполняться это требование? Обсуждаем с председателем Национальной общественной телекомпании Украины Зурабом Аласанией. Ведущая Елена Рыковцева. Эфир из киевского бюро Украинской службы Радио Свобода.
Опрос москвичей: хотели бы вы смотреть украинские телеканалы?
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