Бердымухамедов поручил отменить льготы для населения Туркмении

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил правительству отменить действующую в стране систему социальных льгот, которую он считает неэффективной. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Льготы для граждан Туркмении, благодаря которым они могли бесплатно получать воду, газ и электричество, были введены в 1993 году первым президентом страны Сапармуратом Ниязовым.

По сообщению Радио Азатлык (туркменская служба Радио Свобода), экономическая ситуация в Туркмении ухудшается, в последнее время постоянно повышаются цены на продовольствие, задерживается зарплата бюджетникам, растет безработица. Однако власти продолжают тратить государственные средства на строительство дорогостящих объектов. Только по официальным данным, на сегодняшний день, эти затраты составляют 50 миллиардов долларов.

Туркмения – одна из самых закрытых стран Центральной Азии и мира. Она располагает четвертыми по величине месторождениями природного газа в мире, но, по данным ООН, население бывшей советской республики находится в бедственном положении. Правозащитники обвиняют Бердымухамедова в нарушении прав человека, подавлении оппозиции и отсутствии свободы слова.