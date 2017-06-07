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Gulagu.net: сотрудники ОМОНа избили заключенных в колонии в Кузбассе

Заключенные в исправительной колонии, архивное фото

Сотрудники ОМОНа избили заключенных ИК-1 строго режима в Мариинске Кемеровской области. Об этом говорится в письме родственников осужденных, опубликованном на сайте проекта Gulagu.net.

В письме утверждается, что инцидент произошел 6 июня. По словам родственников, заключенных 4 часа продержали на корточках раздетыми на плацу. Авторы письма попросили провести проверку и наказать виновных в избиении заключенных.

По информации издания Vse42, в управлении ФСИН по Кемеровской области письмо назвали "очередной псевдожалобой",а избиение осужденных в колонии отрицают.

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