Путин не пошел бы с геем в душ

Очередную порцию "Интервью с Путиным" (это фильм Оливера Стоуна, который выйдет в эфир 12 июня - но многие его видели и уже сейчас пишут рецензии и выдают спойлеры) разбирает сегодня Bloomberg.

В целом фильм приносит мало новых знаний о Путине, укрепляя его образ "мачо" - отмечает Bloomberg. Особенное внимание рецензенты уделили вопросу про закон о "пропаганде гомосексуализма". Путин сказал, что в России геев не преследуют - особенно по сравнению с некоторыми исламскими странами, где геев казнят. Стоун спросил в ответ, что сделал бы Путин, если бы служил на подводной лодке и оказался с геем в одном душе. Вот ответ Путина (сопровождаемый смехом):

Ситуация "Путин с геем в душе" не оставила комментаторов равнодушными. Некоторые удивились, что президент РФ считает себя привлекательным для гея.

Другие увидели в ответе явное выражение комплексов.

Oleg Kashin

(Самое странное, что про мыло не сказал).

Третьи просто шутили.

Нужно, впрочем, отдать должное Путину, который по крайней мере не отрицает возможности встретиться с геем в душе - в то время как, например, министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявил в интервью РБК, что в Чечне нет и не было геев, равно как и марсиан и троглодитов.

"Пошутив" про геев, Путин не мог обойти шуткой и женщин (напомним, он же "мачо"!). Президент признался Стоуну, что ни разу не брал отпуск по болезни, поскольку является мужчиной, и у него "не бывает плохих дней". “Я никого не хочу оскорбить. Это просто в природе вещей. Есть определенные естественные циклы".

Подобные ответы, конечно, не добавляют любви к Путину со стороны американских левых либералов, выступающих за права ЛГБТ и отстаивающих феминистские взгляды. Журнал Salon, обращаясь к левой публике, прямо пишет, что те, кто будут поддерживать Путина и после просмотра фильма Стоуна - "фальшивые либералы". Рецензент The Daily Beast ругает Стоуна за то, что тот фактически подыгрывает Путину, эту же тему развивает и Variety, указывая на то, что Путин в фильме опять всех переиграл.