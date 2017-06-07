В Свердловской области полиция прервала пикеты зоозащитников

В Свердловской области полицейские прервали серию одиночных пикетов в защиту прав животных, сообщает "Интерфакс-Урал" со ссылкой на зоозащитника Марка Соколовского, принимавшего участие в акции.

Он рассказал, что в среду утром четверо участников пикета встали с плакатами у зданий правительства и законодательного собрания Свердловской области. Активисты находились на расстоянии более 50 метров друг от друга, но полицейские все равно изъяли у них плакаты и составили протоколы о нарушении порядка проведения публичных мероприятий.

Соколовский уточнил, что участники акции хотели привлечь внимание к нарушениям законодательства о защите животных в регионе. По его словам, сроки временного содержания при отлове необоснованно сокращаются, но власти на это не реагируют.