Два ветерана в одной квартире

День победы в Севастополе отмечают с размахом (так было и до аннексии Крыма). В этом году в городе спела Юлия Самойлова, которую не пустили в Киев на "Евровидение", прошел парад и "Бессмертный полк". А перед праздником назначенный главой местной администрации Дмитрий Овсянников вручил 10 ветеранам ключи от квартир.

«Искренне поздравляю наших дорогих ветеранов с приближающимся праздником Великой Победы и годовщиной освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Вручение квартир – это лишь малая часть благодарности за ваш подвиг, который подарил всем нам будущее. Правительство Севастополя выполняет указ Президента России по улучшению жилищных условий ветеранов: каждый обратившийся защитник в обязательном порядке получит новое жилье», – обратился к ветеранам Дмитрий Овсянников.

Все бы хорошо, но появились сообщения, что, хотя ветеранов и 10, квартир, от которых им вручили ключи - всего 5. Иными словами, участников войны заселили в однокомнатные квартиры по двое.

Первым об этом сообщило местное издание "Искра":

В редакцию "Искры" обратилась жительница Севастополя.

Она рассказала, что её бабушке, вдове ветерана Великой Отечественной войны, к Дню Победы дали жильё.

Подарком оказалась половина однокомнатной квартиры на втором этаже дома по Античному проспекту. Вторую половину дали мужчине – другому ветерану.

- Наша бабушка, вдова ветерана, в этом году к 9 мая получила "квартиру" на Античном проспекте. Были закуплены однокомнатные квартиры, и их поделили пополам между двумя ветеранами. Бабушке досталась половина квартиры-"студии" с кухней и санузлом, а балкон на этой половине вообще убрали. Второму дедушке, также ветерану ВОВ, дали вторую половину этой же квартиры с невероятной планировкой, - рассказала женщина.

Отопления тоже нет, есть только обогреватель.

- В квартире нет отопления, нет ни одной трубы, стоит обогреватель. В нашей половине нет газа, и провести его невозможно, так как газовые трубы находятся в части квартиры второго ветерана. То есть, ветеранам войны дали "однушки", распиленные пополам, в которых нет никаких условий. Кадастровую стоимость обозначили в 2,8 миллиона рублей, хотя в реалиях каждая половина может стоить не более чем 1,2 миллиона рублей, - поделилась жительница Севастополя.

По ссылке выше приведены и фото "распиленной" квартиры.

Подробности сообщает и корреспондент радио "Говорит Москва":

«Десять семей ветеранов на День Победы получили 5 однокомнатных квартир, разделённых перегородкой на две части. Одной семье достаётся половина комнаты и кухня, второй семье — прихожая и санузел. Как ветераны будут это делить между собой, чиновники не объясняют. Ветеранам говорят: подождите ещё год, и, может быть, мы что-то поменяем».

Ветераны до получения документов на квартиры молчали и не жаловались. Они боялись, что им не выдадут документы даже на эти половинки. Многие не отказались от такого жилья, поскольку в БТИ сказали, что тогда придётся ждать ещё год.

Как сообщает "Искра", родственники "одаренных" правительством ветеранов планируют обратиться в городскую прокуратуру, в правительство и к президенту России Владимиру Путину.

Местные власти пока не комментируют эту историю, а у патриотически настроенных блогеров есть другие заботы: им, например, удалось добиться изменения заголовка статьи на сайте "Российской газеты"!

Статья под заголовком "Зойкина квартира" была посвящена открытию интерактивного музея Зои Космодемьянской в Рузском районе Подмосковья. Заметили ее вчера - и забили тревогу:

Более прямолинейно высказалась Дарья Митина:

Главред "Рoссийскoй газеты", не имею чести знать Ваше ФИO и узнавать не сoбираюсь, Вы не <офигели> часoм??

Публикация "Российской газеты", посвященная реконструкции дома-музея Зои Космодемьянской под Рузой, называется "Зойкина квартира". Вoн из прoфессии - этo прo этo.

Андрей Третьяков

Да уж. Если в главной газете такое!?

В общем, к вечеру вторника диверсия в центральной газете была устранена, и заголовок заменен на "Разработана концепция нового здания музея Зои Космодемьянской":

музей будет с интерактивной начинкой. Установленные по периметру залов панорамные экраны станут транслировать хронику событий того времени, а звуковые эффекты позволят посетителям окунуться в звуки войны - услышать сирены, взрывы, пулеметные очереди, шум работающей боевой техники, рев самолетов. "Авторы концепции нового музея постарались максимально погрузить посетителя в атмосферу того времени, в том числе и довоенного периода, чтобы познакомить молодое поколение с жизнью советского народа".