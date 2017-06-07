Клэппер:"Уотергейт" меркнет в сравнении с происходящим сейчас"

Бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер, выступая 7 июня в австралийском национальном пресс-клубе в Канберре, подверг критике президента Дональда Трампа и заявил, что Уотергейтский скандал меркнет по сравнению с тем, что происходит сейчас в американской политике - имея в виду расследование возможного вмешательства России в президентские выборы.

По словам Клэппера, действия президента США Дональда Трампа - передача конфиденциальной разведывательной информации представителями России во время встречи 10 мая с российским министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Белом доме - стали проявлением либо "некомпетентности", либо "неуважения" к разведывательному сообществу с его стороны.

Эпизод с увольнением бывшего директора ФБР Джеймса Коми, которого Клэппер назвал "выдающимся государственным служащим", по мнению Клэппера, "отражает полное пренебрежение к независимости и автономии Федерального бюро расследований" со стороны президента.

Клэппер сказал, что ему будет очень интересно посмотреть, как пройдут слушаниями Коми перед комитетом Сената по разведке. "Будет очень важно видеть и то, что он говорит, и то, о чем его спрашивают, и о чем он не ответит", - подчеркнул бывший директор разведки США.

Ожидается, что в четверг, 8 июня, в сенатском комитете выступит бывший директор ФБР Джеймс Коми, который не появлялся на публике с тех пор как 9 мая президент Дональд Трамп уволил его. Предполагается, что Коми будут заданы вопросы об обстоятельствах его увольнения, а также, что он прокомментирует сообщения в СМИ, в которых утверждается, что Трамп, возможно, оказал давление на Коми с целью помешать расследованию вмешательства России в избирательную кампанию в США в 2016 году.

Уотергейтское дело - скандал в США в 1970-е годы, который привел к отставке президента Ричарда Никсона.