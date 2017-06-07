Марат Сафин лишен мандата депутата Госдумы

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от "Единой России", теннисиста Марата Сафина. Об этом 7 июня сообщает ТАСС.

Соответствующее решение нижняя палата парламента приняла большинством голосом в ходе пленарного заседания.

25 мая стало известно, что Сафин написал заявление об отказе от депутатского мандата. Он признался, что хочет сосредоточиться на общественной деятельности в сфере спорта. "Меня включили в Зал теннисной славы, появились соответствующие интересные предложения", – сказал теннисист, не раскрывая подробностей.

Кроме того, он согласился стать советником спикера Госдумы Вячеслава Володина по вопросам спорта на общественных началах.

37-летний Марат Сафин впервые избрался в нижнюю палату парламента от Нижегородской области в 2011 году. Спортивную карьеру он завершил в 2009 году. Теннисист является победителем Открытого чемпионата США 2000 и Australian Open 2005 года. В составе российских сборной он становился двукратным обладателем Кубка Дэвиса.