В Забайкалье призывник выпал из поезда; началась проверка

В Забайкальском крае военные следователи начали проверку после госпитализации 18-летнего призывника, который выпал из воинского эшелона. Об этом сообщается в пресс-релизе "Зоны Права".

В минувший вторник к правозащитникам обратилась мать 18-летнего военнослужащего, который находится в Читинском госпитале в тяжелом состоянии. Она рассказала, что в конце мая ее сына отправили на поезде в Уссурийск, а 5 июня к ней пришли сотрудники военкомата. Они рассказали, что молодой человек выпрыгнул из вагона.

Женщина настаивает, что ее сын пошел в армию добровольно, а поэтому не мог выброситься сам. При этом 3 июня молодой человек рассказал, что сослуживцы, едущие в том же вагоне, перестали с ним общаться, и "шептались", что он "в их команде лишний".