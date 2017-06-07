В Симферополе начинается суд над замглавы Меджлиса Ильми Умеровым

Симферопольский районный суд начинает рассматривать по существу дело Ильми Умерова – активиста крымско-татарского национального движения и заместителя председателя Меджлиса, запрещенного российскими властями. Умерова обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности России за интервью телеканалу ATR, где он высказался о необходимости усиления санкций и возвращения аннексированного полуострова Крым, сообщает корреспондент Радио Свобода.

На следствии Умеров говорил, что хочет восстановления территориальной целостности и России, и Украины, и не признает референдум, который проводился в нарушение всех международных норм. "У меня нет никаких претензий к границам России 1991 года. А то, что произошло в 2014 году, я считаю нарушением международного права и, главное, законов Украины, у которой была отторгнута территория Крыма", – заявил активист.

В суде интересы Умерова будет представлять крымский адвокат Эмиль Курбединов, получивший в этом году премию Front Line Defenders для правозащитников, которые работают в опасных условиях. Адвокат Марк Фейгин, также участвующий в деле Умерова, в Крым на первое заседание по существу не приехал. В среду прокурор должен представить обвинительное заключение. Показания обвиняемый сегодня давать не намерен. Кроме того, защита собирается добиться включения в дело в качестве общественного защитника публициста и диссидента Александра Подрабинека, который уже прибыл в Крым.

Обвинение Ильми Умерову было объявлено весной 2016 года, с него была взята подписка о невыезде. Киевский районный суд Симферополя в ответ на ходатайство следователя ФСБ постановил принудительно провести психиатрическую экспертизу активиста, которого на месяц поместили на обследование. Это вызвало протест со стороны правозащитных организаций, которые заявили о возобновлении советской практики использования карательной медицины.

Кроме защитников Курбединова и Фейгина интересы Умерова представлял адвокат Николай Полозов, которого вывели из дела, переведя в статус свидетеля. Ходатайство следователя ФСБ удовлетворил суд, Полозов был приводом доставлен на допрос, однако отвечать на вопросы отказался. Жалобы адвоката в Верховный суд Крыма на действия следствия остались без удовлетворения.

В качестве доказательств обвинения следствие представило экспертизу выступления Умерова в эфире ATR, однако защита отмечала, что исследование было проведено на основе перевода с крымско-татарского языка на русский, сделанного с ошибками.

Одновременно с рассмотрением по дела Умерова в Железнодорожном суде Симферополя идет процесс над журналистом Николаем Семеной, также обвиняемым в сепаратизме за статью на сайте Крым.Реалии (проект медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода). Максимальное наказание, предусмотренное статьей 280.1 – пять лет лишения свободы, уточняет корреспондент РС.