Немного солнца и немного мёда

"Сын мой, пойди к пчеле и познай, как она трудолюбива, какую почтенную работу она производит; ее труды употребляют во здравие и цари и простолюдины; любима же она всеми и славна; хотя силою она слаба, но мудростью почтена"

Притчи Соломона (Глава 6).

Екатерина Лушникова разговаривает с историком культуры, имамом, православным художником и пчеловодами:

«Пчёлы в работе целый день. Есть пчёлы разведчики, которые разведывают, где нектар. Есть пчела-охранник, которая сторожит вход. Они чужую пчелу в улей не пустят. Матка несёт яйца. Есть трутни т.е. особи мужского пола для оплодотворения. Кто-то летает за водой, кто-то за нектаром. Это труд. Потому и говорят «работаешь как пчёлка».

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Андрей Возженников (художник):

"Я принёс в мою мастерскую несколько рамок с сотами. Повесил их. Ну и цвет! Попробуй подбери цвет этого воска: коричневый, жёлтый. Я вот честно скажу: не пчела меня заинтересовала, а именно цвет и форма этих сот".

Нина Осипова (доктор филологических наук):

"Я не нашла другого такого универсального символа, который бы работал на севере и на юге, на западе и на востоке, в исламе и в христианстве. В мире пчелиное пространство не ограничено. Медедя, зайца мы можем локализовать. Ещё пчела - это роскошный символ социального устройства. По Платону, это идеальное устройство республики. У пчёл есть свои жёсткие обязанности. Ещё я люблю строки Мандельштама:

Возьми на радость из моих ладоней

Немного солнца и немного меда,

Как нам велели пчелы Персефоны.

Дирижёры о своём ремесле.

Михаил Юровский:

«Дирижирование – это искусство передачи. Передачи музыкантам своего видения, своего ощущения без слов. Процесс репетиции – это совсем другое. Там без слов не обойдёшься. Процесс дирижирования – это своего рода воздействие: то, что я называю «биология». Практические я сразу вижу, есть в этом человеке «биология» или нет. Человек может не иметь дирижёрской техники т.е. координации рук. Он может дирижировать карандашом, пальцем, палочкой, только рукой, как Пьер Булез. Но если у тебя есть аппарат передачи, то ты можешь быть дирижёром. Старики из лейпцигского оркестра Гевандхаус говорили, что уже по тому, как дирижёр идёт к пульту, понятно: мы будем дирижировать им, или он нами».

«Мои любимые пластинки» с харьковским историком Игорем Соломадиным