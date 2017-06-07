Трамп намерен предложить на должность главы ФБР Кристофера Рея

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении предложить на должность директора ФБР кандидатуру Кристофера Рея. Об этом американский лидер написал в среду на своей странице в "Твиттере".

"Сегодня предложу кандидатуру Кристофера Рея, человека с безупречной репутацией, в качестве нового директора ФБР. Подробности позже", - написал Трамп.

9 мая Трамп отправил бывшего директора ФБР Джеймса Коми в отставку, подчеркнув, что не удовлетворен его работой. Коми был назначен на должность нлавы ФБР летом 2013 года при предыдущей администрации США Барака Обамы