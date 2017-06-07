Дочь Кириенко возглавила проект в Агентстве стратегических инициатив

Дочь первого заместителя главы Администрации президента России Сергея Кириенко – Любовь Кириенко – возглавила проект "Точка кипения" в правительственном Агентстве стратегических инициатив (АСИ). Об этом в среду сообщает телеканал "Дождь".

По информации телеканала, Кириенко будет заниматься развитием в регионах сети коворкингов. Заместитель руководителя направления АСИ "Молодые профессионалы" Ирина Гордина-Невмержицкая назвала должность Кириенко "рядовой".

Сергей Кириенко занимает свою должность с октября 2016 года – до этого он возглавлял "Росатом". Сын Кириенко Владимир в 2016 году стал старшим вице-президентом "Ростелекома".

