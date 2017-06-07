"Трансперенси": Наталья Поклонская может владеть квартирой в Донецке

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, возможно, владеет незадекларированной квартирой в Донецке. Об этом говорится в расследовании антикоррупционного центра "Трансперенси Интернешнл – Россия".

В украинском Государственном реестре прав на недвижимое имущество числится квартира в Донецке, зарегистрированная на Наталью Владимировну Дубровскую, которая родилась в один день с Поклонской. В антикоррупционном центре пришли к выводу, что Дубровская и Поклонская – один и тот же человек. Кроме того, в расследовании говорится, что Поклонская незаконно пользуется служебной квартирой в Симферополе.

Поклонская стала депутатом Госдумы России в 2016 году. Она возглавляет комиссию по контролю за доходами депутатов. До этого она занимала пост прокурора аннексированного Крыма. В 2017 году Поклонскую обвинили в том, что она не указала в декларации мужа и автомобиль.