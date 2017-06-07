"Кто у нас царь?"

Как отвлечь интересующихся политикой людей, молодых и не очень, от обсуждений Навального или, например, московской "реновации"? Есть проверенный метод!

@StalinGulag

В Госдуму внесен законопроект о замене гимна РФ на «Боже, царя храни» Хорошо, что все проблемы решены и можно <фигней> заняться

В пояснительной записке к законопроекту, под которым подписались три депутата от партии Жириновского, говорится, в частности, что "действующий государственный гимн России представляет собой оригинальную музыку и переработанный текст советского гимна, который так и не стал символом объединения большинства граждан страны", и что утверждение нового гимна "позволит достичь исторической преемственности". Ознакомиться с документами можно на сайте Думы.

Комментаторов все равно заинтересовало, кто же тот "царь", которого предлагают хранить в ЛДПР. Такой вопрос задали даже в Дворянском собрании.

При этом Щербачев задался вопросом: «Кто у нас тогда царь?»

«Что будет понимать гражданин Российской Федерации под словами «Боже, царя храни!»?» — также спросил представитель организации.

Впрочем, какое-то время назад сам Жириновский, кажется, дал ответ на этот вопрос!

Царь - не царь, но...

Fyodor Krasheninnikov - как собственно, и большинство комментаторов - прогнозирует провал законопроекта: советская инерция пока еще сильнее имперской!

Осталось только с царем определиться

(Но, конечно, не откажутся от советского гимна, это ж их скрепа)

А Дмитрий Гудков заметил интересную подробность:

Депутат Госдумы Дегтярев и пара его знакомых решили не ограничиваться "реновацией" ("обводим и сносим") - они хотят вернуть гимн "Боже, царя храни". Написали законопроект, внесли в Думу, попиарились - все, как обычно.

Не стоило бы внимания, если бы не одно "но". В отрицательном отзыве правительство приводит очень смешные аргументы. Оказывается, у нас светское государство, поэтому просить бога хранить царя - нельзя. То есть смущает вовсе не царь. А как там у Михалкова? "Хранимая богом" земля не смущает?

Аргумент второй: нынешний гимн подчеркивает историческую преемственность, спасибо опять же Михалкову. А что, "Боже, царяхрани" не поддерживает? Ещё как! Слямзенный у Англии жандармом Львовым гимн подчеркивает преемственность куда как лучше. Зря правительство наговаривает.

Andrey Teslya

судя по тому, что оживились с идеей монархии -

- скоро вновь Ленина закапывать начнут -

- зачем новые трюки, когда и старые отлично работают