В Сенате США начались слушания по "российскому вопросу"

В Комитете по разведке Сената США проходят слушания по проводимому ФБР расследованию вмешательства России в прошлогодние выборы президента. В слушаниях участвуют руководители американских спецслужб.

Сегодня преред конгрессменами выступают директор ФБР Эндрю Маккейб, директор Национальной разведки Дэн Коатс, директор Агентства национальной безопасности Майк Роджерс и заместитель генерального прокурора Род Розенштейн.

Коатс призвал Конгресс сделать закон о слежении за пользователями в интернете бессрочным, чтобы избежать угрозы для США и их союзников. Закон, позволяет американским спецслужбам использовать программу по сбору персональных данных. Он истекает в конце этого года. Программа сбора персональных данных сыграла важную роль в расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы президента США.

В конце мая газета The Washington Post сообщила о том, что Трамп попросил Роджерса и Коутса помочь ему приглушить повышенное внимание к расследованию ФБР. Майк Роджерс на слушаниях заявил, что президент Дональд Трамп никогда не оказывал на него давления и не заставлял делать ничего незаконного. Коатс информацию в прессе также отверг.

В четверг к слушаниям присоединится бывший директор ФБР Джеймс Коми. Он не делал публичных выступлений с момента ухода в отставку. Коми ответит на вопросы о своём увольнении и прокомментирует сообщения в СМИ о том, что Трамп якобы требовал от него отложить расследование относительно роли России в избирательной кампании. Сам Трамп эту информацию в прессе отвергает.