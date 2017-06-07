Иракские курды намерены провести референдум о независимости

Иракские курды намерены в сентябре провести референдум о независимости региона. Об этом сообщает агентство Reuters. Власти Ирака пока не прокомментировали эту информацию.

Иракский Курдистан расположен на севере и северо-востоке Ирака. Он имеет статус широкой автономии в составе страны, а права крудов закреплены в конституции. У Иракского Курдистана своя валюта, государственная граница и свой пограничный контроль.

Независимость курдской автономии в Ираке может вызвать протесты Турции. Анкара многие годы ведёт борьбу с курдскими вооруженными формированиями внутри страны, а также с курдскими Отрядами народной самообороны на территории Сирии. Вооруженные силы Турции регулярно наносят удары по курдским лагерям на севере Ирака.