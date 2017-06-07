Политзекам нужны деньги

Оппозиционный политик Леонид Гозман и российские деятели культуры, искусства и науки объявили о сборе средств для помощи задержанным и арестованным в ходе протестных акций. Среди подписавших обращение, которое опубликовано в блоге Гозмана на сайте "Эхо Москвы" – актер Олег Басилашвили, писатель Владимир Войнович, ученый-геофизик Александр Городницкий, поэт Юлий Ким, музыкант Андрей Макаревич.

В обращении говорится, что в ходе первого сбора пожертвований, который начался в декабре 2015 года, удалось собрать более 1 миллиона 700 тысяч рублей. Распределением средств занимались правозащитники "Руси сидящей", "ОВД-Инфо" и других организаций. Как и в прошлый раз, деньги планируют собирать на "Яндекс.Кошельке" Леонида Гозмана. Непосредственная юридическая помощь, говорится в обращении, была оказана 184 задержанным. Инициаторы акции благодарят всех, кто перечислил деньги, и просят сделать это вновь – ведь "средства арестованным и задержанным" в России могут понадобиться в любой день любому человеку.

Новую-старую инициативу гражданского общества обсуждают политик Леонид Гозман, правозащитники Лев Пономарев, Эдуард Рудык, Сергей Шаров-Делоне.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.