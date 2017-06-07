В Москве без объяснения причин задержан журналист Павел Никулин

В Москве задержали журналиста Павла Никулина. Сотрудник полиции потребовал от журналиста вывернуть карманы, когда он шел на тренировку. Никулин отказался делать это без понятных, после чего его затолкали в полицейскую машину.
Никулин является главным редактором журнала Moloko Plus и специальным корреспондентом издания "Такие дела".
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