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В Москве без объяснения причин задержан журналист Павел Никулин

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В Москве задержали журналиста Павла Никулина. Сотрудник полиции потребовал от журналиста вывернуть карманы, когда он шел на тренировку. Никулин отказался делать это без понятных, после чего его затолкали в полицейскую машину.

Никулин является главным редактором журнала Moloko Plus и специальным корреспондентом издания "Такие дела".

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