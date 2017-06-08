Состав сборной России по футболу

Тренерский штаб сборной России по футболу назвал окончательный состав для участия в Кубке конфедераций-2017. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Маринато Гилерме ("Локомотив", Москва), Владимир Габулов ("Арсенал", Тула);

Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – "Спартак", Москва), Руслан Камболов ("Рубин", Казань), Федор Кудряшов ("Ростов", Ростов-на-Дону), Роман Шишкин ("Краснодар"), Игорь Смольников ("Зенит", Санкт-Петербург);

Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов (все – "Спартак"), Александр Головин (ЦСКА), Александр Ерохин ("Ростов"), Юрий Жирков ("Зенит"), Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов (оба – "Локомотив");

Нападающие: Александр Бухаров, Дмитрий Полоз (оба – "Ростов"), Максим Канунников ("Рубин"), Федор Смолов ("Краснодар").

В итоговую заявку из-за травм не вошли защитник Марио Фернандес, полузащитники Алан Дзагоев и Роман Зобнин, и нападающий Артем Дзюба. Главный тренер Станислав Черчесов также не включил в состав сборной России защитников Романа Нойштедтера, Андрея Семенова и вратаря Александра Беленова.