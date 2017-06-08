Следователи проверят информацию об избиении заключенных в Кузбассе

В Кемеровской области следователи проверяют информацию об избиении заключенных в колонии строго режима города Мариинска.

Об избиении осужденных сотрудниками ОМОНа рассказали родственники заключенных. Их письмо было опубликовано на сайте проекта Gulagu.net. В письме утверждается, что 6 июня заключенных 4 часа продержали на корточках раздетыми на плацу. Авторы письма попросили провести проверку и наказать виновных.

В Федеральной службе исполнения наказаний по Кемеровской области избиение осужденных отрицают. В ведомстве заявляют, что подобного в колонии произойти не могло, так как ОМОН не взаимодействует с исправительными учреждениями.